Макаров пожелал депутатам не прятаться друг от друга за колоннами после 19 сентября

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 16 июня высказался с трибуны о предстоящих выборах в ответ на высказывания оппозиционеров о "закручивании гаек" в стране и недопустимости фальсификаций.

Председатель парламента заявил, что подписывается под каждым словом о том, что выборы должны быть честными. Кроме того, Макаров призвал депутатов вести себя корректно друг к другу.

- Выборы приходят и уходят, но мы остаёмся. Главное, чтобы потом не прятали друг от друга глаза и не прятались за колоннами, - добавил спикер ЗакСа. - Главное - оставаться человеком во всех ситуациях.

По словам Макарова, необходимо, чтобы седьмой созыв выражал интересы простых людей.

Сергей Еремеев

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