Цирковой артист Аскольд Запашный намерен пойти в ГД от партии "Справедливая Россия - За правду"

Худрук Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный собирается побороться за кресло депутата Государственной думы, приняв участие в выборах от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по одномандатному округу по Удмуртии, пишет Znak.com, ссылаясь близкий к объединению источник.

Официально о намерении Запашного баллотироваться от партии будет объявлено в ходе учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия", которая намечена на 18 июня в Тюмени.

Напомним, что от "Справедливой России - Патриоты - За правду" должны пойти на думские выборы участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, журналистка Екатерина Гордон и некогда телеведущий Глеб Пьяных.