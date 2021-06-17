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10:00

Петербуржец Меркулов, преследуемый за посты о взрыве в архангельском ФСБ, попросил назначить ему штраф

фото ЗакС политика Петербуржец Меркулов, преследуемый за посты о взрыве в архангельском ФСБ, попросил назначить ему штраф

ЛГБТ-активист Александр Меркулов, в отношении которого было возбуждено дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте" 17 июня выступил перед судьями Второго западного окружного военного суда с последним словом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Активист заявил о раскаянии и попросил назначить ему в виде наказания штраф, а не отправлять в колонию. 

Меркулов отметил, что выступает против "речей ненависти" и экстремистских высказываний и считает, что бороться с ними нужно с помощью просветительских мероприятий. 

— Однако я понимаю, что оправдание терроризма не имеет никакого отношения к свободе слова и недопустимо, — продолжил подсудимый. — Я полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном. Сожалею о том, что писал посты, оправдывающие террористическую деятельность. Считаю, что был не прав и осознаю последствия совершенного мною деяния. 

Накануне прокуратура запросила для Меркулова пять лет колонии и два года ограничения на администрирование интернет-сайтов и страниц в соцсетях. 

Дело в отношении активиста было возбуждено из-за постов "ВКонтакте" об анархисте Михаиле Жлобицком. Напомним, 17-летний Жлобицкий пронес самодельную бомбу в здание УФСБ в Архангельске, и она взорвалась на входе у металлоискателя. Меркулова задержали в июле 2020 года. Шесть месяцев он провел в СИЗО, после чего меру пресечения изменили на домашний арест. 

Напомним, уголовные дела из-за высказываний о Жлобицком возбуждали в нескольких регионах России. В частности, по аналогичному делу подходила Псковская журналистка Светлана Прокопьева.

Сергей Еремеев

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