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11:13

Минюст зарегистрировал новую "Россию Будущего"

фото ЗакС политика Минюст зарегистрировал новую "Россию Будущего"

Министерство юстиции зарегистрировала партию "Россия Будущего" после того, как предыдущую с таким же названием ликвидировали, обратил внимание "Интерфакс".

Новую партию, которая стала 34-й в списке зарегистрированных, возглавила юрист Мира Моисеева. В карточке указано, что партия зарегистрирована 15 апреля 2021 года, руководящий орган - федеральный совет, а центральный офис расположен в Москве, в бизнес-центре "Данилов Плаза" на Новоданиловской набережной.

В программе партии говорится, что она была создана "целью провозглашения и отстаивания конституционных прав и свобод человека и гражданина", выступает за равенство прав и свобод человека и гражданина и "против любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности".

Прежнюю "Россию Будущего" Верховный суд ликвидировал в сентябре 2020 года из-за того, что партия семь лет не участвовала в выборах. 

Напомним, под названием "Россия будущего" хотел зарегистрировать партию Алексей Навальный, но ему в этом каждый раз отказывали по формальным причинам. Между очередным отказом и регистрацией партии под этим названием прошло не более месяца. Перед этим Навальный пытался зарегистрировать Партию прогресса, еще раньше – Народный альянс, но и тут сталкивался с отказами. К примеру, под названием Партия прогресса в 2018 году оказалась зарегистрирована бывшая "Гражданская позиция".

В октябре 2020 года сторонники Навального обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ в регистрации партии.

 

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