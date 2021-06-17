В России выявили более 14 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 14 057 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За все время эпидемии в России к 17 июня зафиксировано 5 264 047 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 127 992 россиянина, 416 летальных исходов добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге за сутки заболели еще 946 человек, заболеваемость продолжает расти. По данным штаба, сейчас в городе коронавирусом болеют 13 825 петербуржцев, с марта 2020 года зафиксировано 454 370 случаев заболевания. Еще 61 горожанин умер от коронавируса, всего известно о 15 123 смертях, связанных с инфекцией.

Смольный по-прежнему не предоставляет сведений о госпитализации пациентов с COVID-19 в Петербурге. Вечером 16 июля межведомственный координационный совет снова дал лишь справку по вакцинации. Накануне журналисты попытались спросить о статистике в чате комитета по здравоохранению, но пресс-секретарь Ольга Рябинина вместо ответа изменила настройки чата, запретив участникам слать сообщения. Ответственный за борьбу с эпидемией вице-губернатор Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц

В Москве, где заболевших больше всего, зафиксировано 6 195 новых случаев заражения (132 276 болеют сейчас). В Подмосковье – 1 208 (43 878 продолжают лечение). Оба региона накануне ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников.