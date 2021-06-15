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19:53

Курирующий борьбу с пандемией вице-губернатор Эргашев ушел в месячный отпуск

фото ЗакС политика Курирующий борьбу с пандемией вице-губернатор Эргашев ушел в месячный отпуск

Курирующий медицинскую сферу петербургский вице-губернатор Олег Эргашев находится в месячном отпуске, пишет "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников и в городском правительстве, и непосредственно в аппарате чиновника. При этом возвращение его к работе в прежней должности вызывает у коллег серьезные сомнения.

"Последнее совещание он провёл в прошлый четверг, оно касалось вопросов предоставления ритуальных услуг, а в пятницу уже ушёл в отпуск, видимо, из него он уже не вернётся", - рассказал один из собеседников издания.

С самим Эргашевым содержательно поговорить "Фонтанке" пока не удалось.

Отметим, что город в последние недели столкнулся с ощутимым ростом заболеваемости коронавирусом, из-за чего чиновники решили расширить противоэпидемические ограничения, изложенные в постановлении городского правительства №121. На эскалаторы метро, как и в прошлом году, перестали пускать людей в масках. При отсутствии новой информации о свободном инфекционном коечном фонде число госпитализаций стремительно растет, как и ежедневный прирост новых случаев COVID-19. За последние сутки показатель вырос с 865 до 902. За борьбу с коронавирусом в Смольном отвечает именно Эргашев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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