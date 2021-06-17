18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:29

Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

фото ЗакС политика Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

До находящегося в покровской колонии оппозиционера Алексея Навального дошли слова президента Владимира Путина о нем и о его преследовании, озвученные по результатам встречи с американским лидером Джозефом Байденом. Путин, в числе прочего, заявил, что Навальный сознательно нарушил требования законодательства, выехав за границу на лечение в конце августа 2020 года. При этом президент упустил из виду то, что его оппонент в этот момент из-за отравления находился в коме и, более того, Путин сам уже признавался, что сам распоряжался о вылете медицинского борта с Навальным прошлым летом.

"Просто не говорит ни слова правды. Даже когда знает, что будет моментально разоблачен, - врет. Даже когда недавно врал противоположное. Он явно чисто физически не может не врать. А если перестанет, то его начнет раздувать, как персонажей из фильма "Вспомнить все"", - оценил Навальный выступление Путина в новом тексте, выложенном в его Instagram.

Оппозиционер попросил своих подписчиков подыскать в литературе подходящее всему описанному выше психическое расстройство.

Отметим, что спустя день после пресс-конференции президента Дмитрий Песков попросил журналистов "не цепляться к словам" и признался им в том, что "президент обладает той информацией, которой обладает".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:52 Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

16 июня, 19:21 Путин: Навальный выехал в Германию на лечение, игнорируя требования законодательства

15 июня, 19:21 Семья Навального хочет получить право на более длительные свидания с ним

14 июня, 15:32 Путин: Навальный в колонии содержится в тех же условиях, что и остальные

14 июня, 13:30 В Женеве появилось граффити с Навальным перед встречей Путина и Байдена

13 июня, 15:05 Баннер в поддержку Навального стал поводом для составления протокола на жителя Владимирской области

10 июня, 16:06 Соратники Навального заявили о пропаже из его медкарты в Омске документов, подтверждающих отравление

10 июня, 14:40 Христо Грозев: Расследование про отравление Быкова – точно не последнее, будет ещё три-четыре

10 июня, 13:12 Суд во Владимире отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

10 июня, 9:58 Госдеп США призвал Россию прекратить "репрессии" в отношении оппозиции и Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 Активистку Никульшину из Pussy Riot арестовали на 15 суток

14:44 Смольный увеличит число чиновников, рассматривающих "коронавирусные" протоколы

14:29 Навальный поразился последним словам Путина о себе и своем преследовании

14:06 РИА "Новости": После ДТП в Липецке сенатор Королев складывает полномочия

13:52 "Фонтанка": Максим Резник получит статус подозреваемого

13:52 Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

13:30 В Петродворцовом районе открывается долгожданное новое здание поликлиники №122

13:28 "Невская мануфактура" ищет подрядчика для сохранения сгоревшего здания

12:58 Минздрав рассматривает вариант с платной вакцинацией мигрантов препаратом "Спутник Лайт"

12:55 Седьмой созыв Госдумы завершил весеннюю сессию и работу

12:28 Госдума окончательно приняла закон о "приземлении" IT-гигантов

12:13 Треснувший надвое жилой дом на Лиговке продолжил разрушаться

12:05 Депутата Резника повезли на допрос

11:55 Песков об обязательной вакцинации: Чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными

11:47 В России выявили более 14 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru