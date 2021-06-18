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13:51

Анастасия Удальцова выдвигается на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика Анастасия Удальцова выдвигается на выборы в Госдуму

Жена лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, Анастасия Удальцова, объявила о своем выдвижении кандидатом в депутаты Государственной думы. Женщина, также представляющая "Левый фронт", рассчитывает на поддержку КПРФ, которая определится с итоговым списком "списочников" и одномандатников по итогам съезда 24 июня.

"Пока планирую выдвижение в округе #201, на территории которого живу вместе со своей семьей (районы Печатники, Южнопортовый, Котловка, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Чертаново Северное)", - написала Удальцова в своем Facebook, призвав всех вместе "дать бой антинародной партии ЕР".

Одновременно с этим "Левый фронт" выпустил заявление относительно предстоящих выборов, в котором говорится о необходимости создать максимальную явку. Руководство движения уверяет, что это выгодно абсолютно всем оппозиционным силам, тогда как власти, наоборот, нужна "сушка" явки и привод на участки только своего электората.

"Мы уверены, что остановить наступление диктатуры в России и стремительную фашизацию политического режима еще возможно", - говорится в тексте.

фото: Анастасия Удальцова / Facebook

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