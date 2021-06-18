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14:26

Глава Роспотребнадзора Попова: Трехдневное голосование поможет избежать рисков инфицирования

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора Попова: Трехдневное голосование поможет избежать рисков инфицирования

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила на заседании Центральной избирательной комиссии 18 июня. Она заявила, что сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве и Московской области ухудшается. Однако еще в 2020 году были разработаны меры для проведения голосования во время пандемии, отметила Попова.

По ее словам, голосование в течение трех дней позволяет избежать рисков инфицирования и обеспечить безопасное волеизъявление граждан. При этом, стоит отказаться от придомового голосования, считает глава Роспотребнадзора. Она пояснила, что люди после того, как отдадут свой голос, остаются пообщаться с соседями.

Попова добавила, что также желательно привить всех участников избирательного процесса. Это поможет снизить риски заражения коронавирусом при проведении выборов, считает руководитель Роспотребнадзора.

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