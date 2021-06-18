Агитационный период на выборах 2021 года должен завершиться в ночь на 17 сентября

Центральная избирательная комиссия установила правила проведения выборов в сентябре 2021 года. Согласно принятым решениям, агитационный период в СМИ должен начаться 21 августа и завершиться в 0:00 часов на 17 сентября - само голосование пройдет с 17 по 19 числа.

Выдвижение кандидатов установлено с 18 июня по 12 июля. На регистрацию или отказ в этом отведено 10 дней после приема документов.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что голосования на предприятиях непрерывного цикла проводиться не будут, так как за три дня каждый может успеть проголосовать. Остается только два вида голосования: на избирательном участке и на дому, заявила Памфилова.

Она также сообщила о методах сохранности бюллютеней в ночное время. При голосовании в переносные ящики бумаги будут перекладывать в сейф-пакеты, при голосовании в стационарные - либо сейф-пакеты, либо заклеивание прорези в ящиках, рассказала глава ЦИК.

Ее заместитель Николай Булаев озвучил партии, которые могут выдвигать своих кандиадтов в Государственную Думу без сбора подписей. Среди них представленные в федеральном парламенте партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также подписи могут не собирать "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", "Партия роста", "Зеленые", "Российская партия свободы и справедливости" и "Гражданская платформа".