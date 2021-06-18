Минюст приостановил регистрацию ПАРНАС до сентября

Документы Партии народной свободы (ПАРНАС), а точнее, выявленный в них "выход части показателей за пределы знакомест" позволил Министерству юстиции приостановить регистрацию партии до 2 сентября, о чем сообщается на сайте ПАРНАС. Речь идет о документах, принятых на последнем съезде, имевшем место в марте.

"Очевидно, что временное приостановление государственной регистрации партии – новый инструмент неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил", - говорится в заявлении Михаила Касьянова.

Исходя из поступка Минюста, оппозиционеры утверждают, что выборы без свободного доступа к ним политических партий не могут считаться легитимными и соответствующими букве и духу Конституции.

Отметим, что ранее ввиду невозможности создать коалицию с другими политическими силами соратники Касьянова сами объявили об отказе от участия в предстоящих думских выборах.