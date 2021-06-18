Пнувшего силовика на акции 23 января жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга решил оштрафовать 45 тысяч рублей местного жителя Николая Мирошниченко, обвиняемого в насилии над силовиком в ходе протестной акции 23 января (ч. 1 ст. 318 УК РФ), передает "Медиазона".

По версии следствия, в ходе демонстрации Мирошниченко увидел, как полицейские задерживают протестующего. Молодой человек сначала кинул в силовиков снег, а затем ударил капитана Андрея Бакулова "ногой в нижнюю часть спины", из-за чего тот "испытал сильную физическую боль".

Свою вину в инкриминируемом правонарушении Мирошниченко признал.

"Если честно, я не видел жестких причин для задержания. Человек просто стоял, даже ничего не выкрикивал. Еще много людей кинулось в его поддержку", - объяснил своё поведение на протест обвиняемый.

По информации Znak.com, Мирошниченко является сыном екатеринбургского депутата от "Единой России".