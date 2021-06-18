В 2021 году "Умное голосование" подержит более тысячи кандидатов

Проект Алексея Навального "Умное голосование", по предварительным прикидкам, поддержит примерно 1225 политиков на выборах разного уровня: это кандидаты по каждому из 225 думских одномандатных округов и около тысячи человек на выборные позиции разного уровня в регионах. Об этом "Открытым медиа" рассказал ближайший сподвижник Навального, Леонид Волков. Реальной конкуренции в большинстве округов он не ждет, но проект, с его точки зрения, хорош своей непредсказуемостью.

"И всё равно в каких-то случаях наш кандидат будет выигрывать, даже если он сам будет ногами и руками упираться и говорить: „Избираться не хочу, не делайте меня депутатом". Мы все равно возьмём и сделаем его депутатом", - обнадежил своих сторонников Волков.

Социологические данные "навальнисты" при определении подходящих кандидатов будут использовать максимум на думских выборах, поскольку опыт подсказывает Волкову, что на более мелких выборах, как правило, невозможно адекватно замерить шансы того или иного соискателя мандата или должности. Важнейший показатель для оппозиционеров - активность соперников единороссов.

"У нас развёрнут аналитический центр, задача которого и заключается в том, чтобы отслеживать, как идёт кампания кандидатов по всем интересующим нас округам", - рассказал Волков.

Напомним, что запущенный осенью 2018 года проект "Умное голосование" предполагает голосование за самого сильного соперника кандидата, выставленного властью. Свои рекомендации "навальнисты" обычно публикуют непосредственно перед процедурой голосования, чтобы поддержанных ими кандидатов чиновники не имели возможности законно снять с выборов.