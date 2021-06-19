ЛДПР выдвинула Дегтярева на выборы губернатора в Хабаровском крае

Хабаровское региональное отделение ЛДПР единогласно выдвинуло кандидатуру врио губернатора Михаила Дегтярева на сентябрьские выборы главы региона, передает "Интерфакс". Таким образом, он стал пятым в предстоящей гонке претендентом на этот пост, после Петра Перевезенцева (КПРФ), Микаеля Багдасаряна ("Зеленые"), Владимира Парфенова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Марины Ким ("Справедливая Россия - За правду).

Всем кандидатам для регистрации нужно пройти муниципальный фильтр и собрать 175 подписей муниципалов. Самовыдвижение на предстоящих хабаровских выборах невозможно.

Отметим, что это внеплановые выборы: на 2021 год их назначили после того, как прошлым летом был со скандалом арестован и снят с должности предыдущий избранный губернатор Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств в середине 2000-х годов. Следствие над ним проходит в Москве. В защиту Фургала в прошлом году регулярно проходили беспрецедентные по численности демонстрации. Активная часть хабаровчан не приняла кандидатуру Дегтярева, в регионе принято возмущаться тем, что решение принял президент, не посоветовавшись с жителями.