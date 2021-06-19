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15:35

Путин предложил кандидатуры Шойгу и Лаврова для топ-5 списка ЕдРа

фото ЗакС политика Путин предложил кандидатуры Шойгу и Лаврова для топ-5 списка ЕдРа

На XX съезде "Единой России", проходящем в здании "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной, президент Владимир Путин, отметивший, что выборы станут испытанием для политической системы, предложил свою первую пятерку для единороссов. Возглавить список партии, по его мнению, должны министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Анна Шмелева.

В свою очередь, лидер партии Дмитрий Медведев в своем выступлении чуть ранее заметил, что у его соратников "есть всё, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами на предстоящих выборах и сформировать парламентское большинство".

На сайте ЕдРа подчеркивается, что партия первой из всего политического спектра России проводит предвыборный съезд. В лучших традициях советских времен участников поздравили с проведением мероприятия Коммунистическая партия Кубы и Коммунистическая партия Вьетнама.

Ожидается, что программные документы, принятые на партийном съезде, будут "спущены" в регионы, где пройдут доработку при активном участии местных жителей и экспертов. На съезде также путем тайного голосования сформируют полный список кандидатов для участия в сентябрьских выборах всех уровней.

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