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15:25

Ушёл из жизни петербургский спортивный журналист Александр Кузьмин

фото ЗакС политика Ушёл из жизни петербургский спортивный журналист Александр Кузьмин

На 54-м году жизни скончался спортивный журналист из Петербурга Александр Кузьмин, уведомил его коллега по цеху Кирилл Легков на своей странице в Facebook. По его словам, Кузьмин умер от последствий COVID-19.

Журналист родился в Москве. Спорт был его увлечением с самого детства. Начиная с 1991 года стал трудиться в "Спорт-Экспрессе", а уже с 1995-го перебрался в Петербург, где стал собственным корреспондентом газеты.

Позднее Кузьмин работал в журнале "90 минут", газете "Спорт день за днем", а также в спортивном отделе Пятого канала и на радиостанции "Спорт FM".

Напомним, накануне стало известно о кончине известного российского тележурналиста Анатолия Лысенко. По информации Baza, он тоже умер от COVID-19.

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