Защита Резника обжаловала его домашний арест

Защита депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника подала апелляционную жалобу на его домашний арест, передает Znak.com со ссылкой на депутата МО "Морской" Ольгу Галкину.

По словам Галкиной, есть "масса вопросов" к содержанию Резника под домашним арестом.

"Максим Львович не может общаться с женой, так как она проживает по другому адресу. Только с защитником и матерью, в квартире которой определено место отбывания домашнего ареста. На этот и ряд других моментов готовятся протесты", - рассказала Галкина.

Руководитель предвыборного штаба Резника Анастасия Родина сообщила, что, несмотря на уголовное дело, команда депутата не останавливает кампанию по выборам в ЗакС.

Ранее Октябрьский суд Петербурга отправил Резника под домашний арест до середины августа. По версии следствия, депутат мог приобрести около 18 грамм растительного наркотика для личного пользования. Резник считает, что это дело на него завели по политическим мотивам из-за его намерения переизбираться в городской парламент. Подробнее о процессе – в материале ЗАКС.Ру.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

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