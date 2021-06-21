Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

19:01

Экс-депутат МО "Горелово" Лебедева обжалует лишение мандата через суд

фото ЗакС политика Экс-депутат МО "Горелово" Лебедева обжалует лишение мандата через суд

Красносельский районный суд Петербурга 21 июня зарегистрировал административный иск бывшего депутата МО "Горелово" Юлии Лебедевой к губернатору Александру Беглову и муниципальному совету о признании незаконным решения о досрочном прекращении ее полномочий. 

- Надо было собрать все в одни руки, изучить информацию, судебную практику. И вот буквально сегодня утром я сдала административный иск в Красносельский суд, - рассказала Лебедева в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Сама Лебедева не уверена, что суд встанет на ее сторону. Ни одному депутату, которого так же лишили мандата по обращению губернатора, еще не удалось вернуть полномочия через суд. Например, до этого вернуть мандаты через суд пытались депутаты Светлана Уткина (МО "Финляндский округ") и Анна Каруличева (МО "Нарвский округ"). 

- Я не совсем знаю, какую они вырабатывали правовую позицию. У меня было много нарушений процедурных. Еще я основываюсь на судебной практике, которая сформировалась. Все-таки должен быть дифференцированный подход. Посмотрим, - сказала Лебедева. 

Сейчас Лебедева продолжает работу с жителями округа. Она создала инициативную группу, которая занимается работой над решением проблем жителей, но уже без депутатского мандата. Как отметила Лебедева, помогать в округе стало сложнее, но это все равно возможно. 

Напомним, муниципальный совет МО "Горелово" в мае 2021 года принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юлии Лебедевой. Поводом стало обращение губернатора, в котором сообщалось о якобы найденных ошибках в декларациях Лебедевой: не указанной в пользовании квартире ее супруга, в которой семья уже много лет не живет, и не указанном доходе, якобы полученном от договора страхования, который появился из-за банковской ошибки. 

Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17 июня, 17:31 Заседание по иску Фатьяновой к ГУ МВД перенесли на 29 июня

15 июня, 18:25 Суд оштрафовал активистку на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку художницы Цветковой

13 июня, 10:14 Более 200 человек подписали поручительства за журналистку Самусик и акциониста Крисевича

12 июня, 19:26 Союз журналистов Петербурга обратился в московский суд из-за дела Ники Самусик

11 июня, 23:30 Журналистка Sota.Vision стала подозреваемой по делу об акции Крисевича на Красной площади

3 июня, 11:43 Суд оштрафовал участницу пикета в поддержку художницы Цветковой

2 июня, 16:28 В Петербурге участницу митинга будут судить спустя четыре месяца после акции

2 июня, 14:53 Суд в Краснодаре отправил Пивоварова в СИЗО до конца июля

2 июня, 12:49 Суд снова отложил заседание по делу участницы пикета в поддержку Цветковой

28 мая, 17:27 Суд перенёс заседание по делу задержанной сторонницы РСД

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:50 Смольный призывает автоволонтёров помочь врачам добираться до амбулаторных пациентов с COVID-19

20:31 "Проект очень нужен": В Московском районе Петербурга появится новая школа

19:58 ЕС "заморозил" активы миллиардера Гуцериева за поддержку режима Лукашенко

19:24 После давок пассажиров между Петербургом и Зеленогорском увеличат количество электричек

19:01 Муниципал: Экс-депутат МО "Горелово" Лебедева обжалует лишение мандата через суд

18:56 Начиная с 21 июня Эстония открывает границы для привитых от COVID-19 россиян

18:50 Генпрокуратура признала нежелательной организацией Бард-колледж, который сотрудничает с СПбГУ

18:30 Смольный озвучил "летние" тарифы на коммунальные услуги

18:23 Анатолий Вассерман решил баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца

17:58 В Петербурге у станции "Ручьи" прорвало цистерну с опасным химикатом

17:49 Новгородская область ввела обязательную вакцинацию для работающих с октября

17:34 ОМ: Явлинский впервые может уступить лидерство в списке на выборах в Госдуму

17:25 Беглов заявил, что Дом Чубакова пострадал от протечек грунта, а не соседней стройки

17:23 В ярославской ИК-1 нашли мертвым одного из заключенных

17:02 В Петербурге развернут более 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19 к концу недели

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru