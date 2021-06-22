Памфилова: Кампания против трехдневного голосования провалилась

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя принятое решение о процедуре трехдневного голосования в сентябре, отметила, что протесты против этого формата не имели широкой поддержки и проиграли более популярным инициативам властей.

"Вот они сколько месяцев проводили, даже пятидесяти тысяч не набрали по всей стране сторонников не проводить трехдневное голосование. Из 900 тысяч членов комиссий еле-еле сагитировали около 400. Народ не поддержал", - приводит ее слова РИА "Новости".

Отметим, что многодневное голосование впервые апробировали прошлым летом, на голосовании по поправкам в Конституцию, когда голосовать можно было семь дней подряд и в самых неожиданных местах вроде багажников автомобилей. После получения 78-процентного одобрения поправок практику решили применять и дальше.