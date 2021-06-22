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13:27

"Голос": Пассивного избирательного права лишены около 9 млн россиян

фото ЗакС политика "Голос": Пассивного избирательного права лишены около 9 млн россиян

Общественная организация "Голос", специализирующаяся на электоральных процедурах, выпустила новый доклад, в котором как о "лишенцах" говорится не менее чем о 9 млн сограждан: они в соответствии с актуальным российским законодательством лишены права баллотироваться в представительные органы власти. Речь идет о 8% от общего числа избирателей в стране.

Наиболее распространенные причины запрета на участие в выборах - наличие второго гражданства и судимость по "наркотической" статье. Интересно, что пока в число "лишенцев" исследователями не включены сторонники Алексея Навального, против которых в начале лета был принят "экстремистский" закон.

""Голос" считает, что с 2016 года ситуация с правом граждан быть избранными существенно ухудшилась: так, в 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане временно лишаются пассивного избирательного права уже после снятия или погашения судимости", - говорится в документе.

В частности, авторы указывают на так называемую "дадинскую" уголовную статью о неоднократном участии в несанкционированных митингах, по которой за последний год лишили пассивного избирательного права московского политика Юлию Галямину.

""Единая Россия" сама баллотируется, сама фальсифицирует, а потом сама лишает все новые и новые категории россиян права попытаться избавиться от нее в парламенте", - прокомментировал исследование уехавший из России под давлением силовиков политик Дмитрий Гудков.

Отметим, что наиболее скандальный и резонансный закон, касающийся выборов и принятый в 2021 году, коснулся людей, которым могут запретить избираться в любые органы власти даже из-за их симпатий, выраженных в соцсетях организациям, которые в РФ признали экстремистскими. Распространена точка зрения, что этот закон создан специально против сторонников политических движений Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Характерно, что частично он имеет обратную силу.

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