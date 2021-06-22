В московские кафе перестанут пускать посетителей без иммунитета к COVID-19

Столичный мэр Сергей Собянин распорядился ужесточить противоэпидемические правила: теперь, с 28 июня, в заведения общественного питания станут пускать только граждан, привитых от коронавируса, официально переболевших им не более чем полгода назад или имеющих отрицательный ПЦР-тест.

Регулироваться "вирусный" статус гражданина будет только через индивидуальный QR-код.

"Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут", - предупредил градоначальник.

Кроме того, с 22 июня в столице будет запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 500.

"Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия", - говорится в тексте Собянина.

Отметим, что ранее московским властям удалось достичь компромисса с некоторыми рестораторами и открыть кафе, вход в которые возможен только для вакцинированных от коронавируса. На их территории не является обязательным ношение масок и соблюдение социальной дистанции.