Московские мундепы потребовали пересмотра меры пресечения Кетеван Хараидзе

Арест столичного муниципального депутата Кетеван Хараидзе после ночного обыска 18 июня, вызвал возмущение со стороны ее коллег по Тверскому муниципалитету. Депутаты выразили солидарность с арестованной женщиной, подписав заявление, в котором выражается требование изменить ей меру пресечения.

"Деятельность на посту депутата позволила решить множество проблем жителей муниципального округа Тверской и стать Депутатом года, по версии Главы муниципального округа, по итогам 2019 года. <...> Добросовестность и честность Кетеван Гурамовны Хараидзе не представляются сочетающимися с составом предъявляемого ей обвинения", - говорится в тексте документа, который адресован столичному прокурору, региональному управлению СК и Мосгорсуду.

Под письмом оставили свои подписи семеро депутатов во главе с Яковом Якубовичем. Хараидзе инкриминировали крупное мошенничество. Незадолго до обыска, в ходе которого у нее изъяли технику и нашли ставшие неожиданностью для нее наличные деньги, мундеп объявила о желании выдвигаться в Государственную думу.