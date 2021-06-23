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13:06

Макаров пожелал Резнику благополучного разрешения его проблем

фото ЗакС политика Макаров пожелал Резнику благополучного разрешения его проблем

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 23 июня прокомментировал уголовное преследование депутата Максима Резника, который на днях был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о "незаконном обороте наркотиков" (ч.1 ст. 228 УК РФ). 

- Этот человек попал в беду. Другое дело, надо всегда думать о своей репутации, которую не разгладить никаким утюгом. Не надо шарахаться по различным местам и ходить туда, куда не следует, - заявил Макаров на брифинге. 

Он также напомнил, что подписал личное поручительство за Резника с просьбой не отправлять его в СИЗО. По словам Макарова, он поручался и за других депутатов, попадавших в непростые ситуации. 

Вместе с тем спикер подчеркнул, что Резник его политический оппонент. Однако, по словам председателя парламента, нет ничего плохого в том, что в ЗакСе заседают люди с разными взглядами. 

- В разности спасение от серости, - добавил Макаров. - А Максиму Львовичу я хочу пожелать, чтобы эта ситуация для него благополучно разрешилась. 

Напомним, Резника отправил на два месяца под домашний арест Октябрьский районный суд. Следствие считает, что парламентарий "в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица" приобрел 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Резник считает, что это дело на него завели по политическим мотивам из-за его намерения переизбираться в городской парламент. Подробнее о процессе – в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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