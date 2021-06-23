Макаров пожелал Резнику благополучного разрешения его проблем

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 23 июня прокомментировал уголовное преследование депутата Максима Резника, который на днях был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела о "незаконном обороте наркотиков" (ч.1 ст. 228 УК РФ).

- Этот человек попал в беду. Другое дело, надо всегда думать о своей репутации, которую не разгладить никаким утюгом. Не надо шарахаться по различным местам и ходить туда, куда не следует, - заявил Макаров на брифинге.

Он также напомнил, что подписал личное поручительство за Резника с просьбой не отправлять его в СИЗО. По словам Макарова, он поручался и за других депутатов, попадавших в непростые ситуации.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что Резник его политический оппонент. Однако, по словам председателя парламента, нет ничего плохого в том, что в ЗакСе заседают люди с разными взглядами.

- В разности спасение от серости, - добавил Макаров. - А Максиму Львовичу я хочу пожелать, чтобы эта ситуация для него благополучно разрешилась.

Напомним, Резника отправил на два месяца под домашний арест Октябрьский районный суд. Следствие считает, что парламентарий "в неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица" приобрел 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Резник считает, что это дело на него завели по политическим мотивам из-за его намерения переизбираться в городской парламент. Подробнее о процессе – в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев

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