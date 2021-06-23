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14:20

ЗакС решил не заседать 30 июня

фото ЗакС политика ЗакС решил не заседать 30 июня

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за объявление перерыва в заседаниях 30 июня. Против были только два парламентария. 

Инициативу о пропуске последнего июньского заседания внес вице-спикер Сергей Соловьев ("Единая Россия"). Необходимость переноса он никак не объяснил ни с парламентской трибуны, ни в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру. 

- Без комментариев, - сказал Соловьев.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предположил, что перенос может быть связан с эпидемиологической ситуацией в городе. Беспартийный Михаил Амосов рассказал журналистам, что до него донесли информацию, что поводом для переноса стала жара. Сам парламентарий подозревает, что реальная причина может быть другой, например, начало избирательной кампании.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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