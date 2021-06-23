ЗакС решил не заседать 30 июня

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за объявление перерыва в заседаниях 30 июня. Против были только два парламентария.

Инициативу о пропуске последнего июньского заседания внес вице-спикер Сергей Соловьев ("Единая Россия"). Необходимость переноса он никак не объяснил ни с парламентской трибуны, ни в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

- Без комментариев, - сказал Соловьев.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский предположил, что перенос может быть связан с эпидемиологической ситуацией в городе. Беспартийный Михаил Амосов рассказал журналистам, что до него донесли информацию, что поводом для переноса стала жара. Сам парламентарий подозревает, что реальная причина может быть другой, например, начало избирательной кампании.

Сергей Еремеев

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