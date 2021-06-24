ОМ: Следователь склоняет Сафронова к признанию вины, запрещая ему звонить матери

Ведущий дело бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова следователь ФСБ Александр Чабан оказывает на него моральное давление, запрещая созваниваться с матерью, и таким образом склоняет его к признанию вины, известил "Открытые медиа" его адвокат Дмитрий Катчев.

"Следователь знает, как важно для Ивана общение с мамой, потому что до ареста он звонил маме 4−5 раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями", - обрисовал ситуацию Катчев.

Каждое свидание с правозащитниками Сафронов начинает с вопросов о его матери, поделился адвокат.

"Иван читал книгу Михаила Ходорковского, где есть письма к матери. И он сказал, что он его понимает и разделяет его позицию, что он должен выйти и его мама могла бы дождаться его здоровой, чтобы у него было время наверстать упущенное время. И он не сомневается, что так и будет", - рассказал защитник Сафронова.

Экс-советник главы "Роскосмоса" не видел мать уже почти год - с тех пор, как попал в СИЗО в июле 2020-го.

"Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней", - заключил рассказ Катчев, добавив, что Сафронов от предложения работника СК отказался, так как считает себя невиновным.

К 7 июля Сафронов проведет в СИЗО ровно год. Он был арестован в июле 2020 года по обвинению в госизмене, его дело ведется в закрытом режиме, конкретные детали остаются неизвестными. По версии следствия, экс-журналист якобы передавал секретные сведения чешским спецслужбам. Следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

В феврале 2021 года Сафронов сообщал, что ему до сих пор не разъяснили сути предъявленных обвинений. Он рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.