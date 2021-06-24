Глава "Яблока" Рыбаков: Другие фракции ЗакСа хвалят губернатора

Лидер партии "Яблока" Николай Рыбаков на выездном заседании федерального бюро 24 июня в Петербурге раскритиковал депутатов других партий в Законодательном собрании города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Рыбаков заявил, что в городе наступила политическая засуха.

⁃ Очевидно, что больше нет никакой политической конкуренции в Законодательном собрании, где фракции, кроме "Яблока", стремятся похвалить губернатора. Стремятся высказать ему своё нижайшее уважение. Когда нет политической конкуренции, когда нет свободы дискуссии, сильнейший победить не может, - считает глава "Яблока".

Он добавил, что от их партии в ЗакС Петербургу пойдут те, кто не будет хвалить губернатора, а те, кто хочет изменить политику. Позже 24 июня бюро планирует провести собеседования с кандидатами в депутаты Государственной Думы и ЗакСа.

София Саттарова