В Нижнем Новгороде уволили директора школы: от неё требовали имён школьников, ходивших на митинги

Директор нижегородской школы №24 Елена Моисеева к собственному удивлению спустя более 20 лет работы лишилась занимаемой должности: её коллеги и родные предполагают, что причиной увольнения женщины стал отказ называть имена школьников, посещавших "пронавальнинские" митинги, делится NN.ru.

Сама Моисеева также была удивлена собственному увольнению.

"Не могу не поделиться сегодняшним знаковым событием моей жизни. После 21 года работы в 24-й школе, после 15 лет работы директором „Школы Диалога" сегодня меня уволили без объяснения причин", - пишет она в Facebook.

В разговоре с прессой в департаменте образования Нижнего Новгорода сообщили, что директора школы решили отстранить согласно пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ.

В то же время родители школьников, которые учились под руководством Моисеевой, полагают, что она лишилась должности, потому что отказывалась выдавать администрации Советского района имена "оппозиционно настроенных" детей, родителей и коллег.

"Было и то, что с нее требовали имена тех, кто ходил на митинги, а она эти данные отказывалась предоставлять. Всю информацию просили сливать по участникам, о которых ей известно как директору. Ну и каждые выборы что-то от нее требовали, но не получали того, чего хотели", - сообщил родственник экс-директора.

Родители учащихся школы № 24 написали открытое письмо в защиту Моисеевой и обратились к губернатору.