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9:28

Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест в Минске

фото ЗакС политика Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест в Минске

Сооснователя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест в Минске, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на родственников девушки. 

По словам родителей Сапеги, домашний арест она уже два-три дня отбывает на съемной квартире в Минске. Отец Протасевича Дмитрий рассказал, что его сын также переведен под домашний арест. Накануне в провластных белорусских Telegram-каналах появилось фото, на которых, предположительно, Протасевич и Сапега дают интервью в парке на камеру.

"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру", - отметил Дмитрий Протасевич.

Протасевича и Сапегу задержали после того, как 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. 

В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об "организации массовых беспорядков". Сапегу, кроме подозрений в "организации беспорядков", также обвиняют в "разжигании социальной вражды". 

Спустя некоторое время после задержания провластные белорусские каналы распространили видео с Протасевичем. На нем он, заметно нервничая в кадре, со следами на лице, заявлял, что он дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков. 

 

фото: скриншот ОНТ

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