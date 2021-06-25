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Выборы - 2021

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10:27

Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального

фото ЗакС политика Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального

Главу муниципального округа Красносельский в Москве, оппозиционера Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Алексея Навального.

"Меня сняли с выборов. Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться", - написал Яшин в Twitter.

По словам Яшина, когда он пришел в избирком подавать документы на выдвижение, председатель комиссии сразу выдал отказ, запретив политику открыть избирательный счет. 

В видео Яшин показал документ, в котором комиссия сослалась на поправки, внесенные в закон о выборах. Напомним, согласно этим поправкам граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, лишаются возможности участвовать в выборах в течение нескольких лет. Причем "участием в деятельности" может быть "выражение поддержки" в интернете, перечисление денег, консультация и другие действия.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК*, ФЗПГ** и штабы Навального экстремистскими организациями.

Довыборы в Мосгордуму проведут в сентябре 2021 года по избирательному округу №37. Там мандат освободился после ухода Николая Губенко.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

**Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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