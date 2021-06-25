Сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев объявил в Facebook, что решил временно уйти из политики и не баллотироваться в новый созыв Госдумы.

По словам Лебедева, он решил "приостановить своё участие в политической жизни страны".

"Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше", - написал Лебедев.

Лебедев, старший сын Жириновского, был депутатом Госдумы с 1999 года. Вице-спикером он стал в 2011 году.

Выборы в восьмой созыв Госдумы пройдут 19 сентября 2021 года.

фото: duma.gov.ru