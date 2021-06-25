18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:53

Сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

фото ЗакС политика Сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев объявил в Facebook, что решил временно уйти из политики и не баллотироваться в новый созыв Госдумы.

По словам Лебедева, он решил "приостановить своё участие в политической жизни страны".

"Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше", - написал Лебедев.

Лебедев, старший сын Жириновского, был депутатом Госдумы с 1999 года. Вице-спикером он стал в 2011 году. 

Выборы в восьмой созыв Госдумы пройдут 19 сентября 2021 года.

фото: duma.gov.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:27 Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального

24 июня, 21:12 Провалы петербургской политики по версии "Яблока"

24 июня, 19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

24 июня, 19:03 КПРФ решила выставить в Госдуму от Петербурга популярного певца Салтыкова

24 июня, 18:16 Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

24 июня, 17:33 КПРФ не рискнула выставлять против Володина поддерживавшего протесты коммуниста Бондаренко

24 июня, 17:20 Зюганов, Савицкая и Грудинин возглавят федеральный список КПРФ на думских выборах

24 июня, 14:15 "Яблоко" решило выразить недоверие губернатору Петербурга

24 июня, 14:12 Бывший строитель "дворца" в Геленджике первым заявился на думские выборы по северу Петербурга

24 июня, 13:52 Прилепина выгнали со съезда КПРФ в Москве: решить вопрос не помог даже Зюганов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:13 В Старой Ладоге хотят установить памятник археологу Кирпичникову

11:03 Осужденный по "дворцовому делу" петербуржец Туганков объявил голодовку

10:53 Сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Лебедев решил уйти из политики

10:27 Илью Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Навального

9:52 Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

9:28 Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели под домашний арест в Минске

24 июня, 22:55 СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Ленобласти

24 июня, 21:12 Провалы петербургской политики по версии "Яблока"

24 июня, 21:03 Муниципал: Суд вернул Войтановскому пост главы МО "Лиговки-Ямской"

24 июня, 20:56 Эргашев допустил введение в Петербурге новых ограничений при недостаточной вакцинации от коронавируса

24 июня, 20:27 Шторм обошел стороной: в Петербурге вновь открыли сады и скверы для прогулок

24 июня, 19:57 Муниципал: Ранков намерен добиться роспуска совета МО "Смольнинское" через суд

24 июня, 19:51 Думские коммунисты хотят провести в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19

24 июня, 19:25 Пантелеев возглавит думский список КПРФ по Петербургу и Ленобласти

24 июня, 19:15 Глава Минздрава посоветовал россиянам не пить в жару алкоголь и сладкую газировку

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru