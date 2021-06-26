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14:16

Список эсеров в Госдуму возглавят Миронов, Прилепин и Семигин

фото ЗакС политика Список эсеров в Госдуму возглавят Миронов, Прилепин и Семигин

На проходящем 26 июня в Подмосковье съезде "Справедливой России - За правду" объявили первую пятерку общефедерального списка кандидатов на выборах в Государственную думу. Первые три позиции заняли Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, за ними следуют кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков, передает "Интерфакс".

Одномандатников эсеры выдвинули 223 человека, что на два человека меньше, чем число соответствующих округов. "Списочников" у партии набралось 307, по 36 федеральным группам. 

Напомним, что "Справедливая Россия" сменила название в начале года, объединившись  с позднее ликвидированными партиями "За правду" и "Патриоты России", которые возглавляли Прилепин и Семигин, соответственно. Теперь внутри объединенных эсеров консенсус достигается по меньшему числу вопросов. Так, Прилепин симпатизирует персоне Иосифа Сталина, что в петербургском крыле партии не встречает понимания и поддержки.

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