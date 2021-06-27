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11:25

"Помощь людям, защита слабых": Певица Татьяна Буланова решила поучаствовать в выборах в ГД

фото ЗакС политика "Помощь людям, защита слабых": Певица Татьяна Буланова решила поучаствовать в выборах в ГД

Петербургская певица Татьяна Буланова объяснила, что побудило её принять участие в выборах в Государственную думу: выдвигаться артистка будет от партии "Родина", передаёт РИА "Новости".

"Всю свою жизнь я занималась творчеством и рада, что оно любимо и востребовано. Однако мне хотелось бы использовать свои достижения для помощи людям, защитить слабых: детей, матерей, инвалидов, многодетные семьи", - сказала Буланова в ходе партийного съезда "Родины".

Резюмируя, певица уточнила, что желает трудиться на благо страны, поэтому считает своё выдвижение обоснованным.

В завершении выступления Буланова добавила, что хочет внести вклад в становление сильной и независимой страны, а также работать на её благо.

Артистка будет баллотироваться в депутаты по 216-му округу Петербурга.

Фото: официальный сайт Татьяны Булановой / www.bulanova.com

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