Путин поручил начать платную COVID-вакцинацию иностранцев

В РФ стартует кампания по вакцинации иностранцев от коронавируса: привиться граждане других государств смогут только на платной основе. Соответствующее поручение дал Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2021. Документ доступен на сайте Кремля.

"Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в президентском указе.

Российскому правительству поручено вплоть до 30 июня отчитаться перед Путиным о ходе вакцинации иностранных граждан.

В другом пункте документа указывается, что с 15 июля следует начать прививочную кампанию в отношении трудовых мигрантов. Кабмину и главам регионам поручено проработать вопрос об источниках финансирования данной сферы.