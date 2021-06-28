В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг и чиновников

Управление Роспотребнадзора по Псковской области выпустило новое постановление, по которому отдельным категориям граждан предстоит обязательная вакцинация. В список вошли сотрудники предприятий из сфер торговли, транспорта ЖКХ и прочих услуг, включая общепит и почтовую связь, а также чиновники.

"Руководителям организаций в срок до 23 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 13 августа - вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников", - говорится в документе.

Как и в других десяти регионах, где ввели обязательную вакцинацию для тех или иных категорий граждан, она не распространяется на лиц с противопоказаниями к прививке.

Статистика на прошлой неделе показала, что показатели вакцинации в Псковской области самые низкие по всему Северо-Западу. Между тем, с 21 по 27 июня заболеваемость в области выросла более чем в полтора раза. Губернатор Михаил Ведерников предупредил о том, что жителей ждут "крайне тяжелые недели".