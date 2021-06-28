Кузнец Федосеев подал документы на выборы в ЗакС по 17-му округу

Активист и сторонник движения "Общество.Будущее" Савва Федосеев подал документы о выдвижении в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 17-му округу, рассказал сам Федосеев ЗАКС.Ру. Участвовать в выборах он намерен как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать около 4,8 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Потенциальный кандидат рассказал, что в ноябре 2020 вместе с независимым политиком Романом Юнеманом презентовал платформу "Общество. Будущее". Федосеев позиционирует себя как русского национально-ориентированного политика с демократической повесткой.

- Я выступаю за сильную и свободную Россию. Я выступаю за социальную справедливость, конкурентные выборы, свободу слова, защиту русских за рубежом, за введение визового режим со странами Средней Азии, за право граждан страны самостоятельно решать, как будет устроена жизнь в их районе, округе и собственном доме. Я убеждён, что ведущей силой в России должны стать русские политики, ориентированные на интересы народа, - заявил самовыдвиженец.

По его словам, во время сбора подписей в поддержку своего выдвижения он намерен общаться с жителями и узнавать, какие проблемы их волнуют. Сам Федосеев среди проблем своего округа назвал некачественную уборку мусора, плохое состояние дорог, неухоженность зеленых зон и другие:

- Район зелёный, но неухоженный: многие зоны отдыха сейчас в плачевном состоянии. Есть проблемы с общественным транспортом, а строительство метро в нашем округе вообще заморожено. Местных проблем огромное количество, но я убеждён, что многие из них можно и нужно решить.

Федосеев окончил кафедру художественной обработки металла Академии Штиглица по профессии кузнец. По его словам, сейчас он учится в магистратуре.

Напомним, сейчас 17 избирательный округ представляет в ЗакСе депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Он намерен принять участие в выборах 2021 года. Также по территории известен кандидат от КПРФ - Сергей Масликов.

Информацию о тех, кто выразил желание участвовать в выборах по одномандатным округам или уже подал документы, можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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