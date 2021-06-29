КГИОП отказался идти на мировую с АО "Невская мануфактура"

Сегодня, 29 июня, в петербургском Арбитраже прошло очередное заседание по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) к АО "Невская мануфактура": город требует, чтобы компания восстановила сгоревший в апреле текущего года памятник архитектуры на Октябрьской набережной.

КГИОП хочет обязать компанию провести антиаварийные работы на разрушенной мануфактуре в течение полугода с момента решения суда, а также в течение 48 месяцев - отреставрировать комплекс зданий. В случае неисполнения обязательства АО следует выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей, после "просрочки" - по 200 тысяч рублей ежемесячно.

В ходе первого заседания, прошедшего в мае, стороны по просьбе АО заявляли ходатайство об отложении рассмотрения дела в целях заключения мирового соглашения, однако сегодня КГИОП заявление отозвал, сославшись на то, что намерен зафиксировать все обязательства ответчика через судебные требования.

"Объект серьезно пострадал, будем реставрировать. Требования КГИОП признаем в полном объеме", - цитирует "Деловой Петербург" представителя компании Дмитрия Морозова, выступившего на процессе.

КГИОП констатировал, что главный корпус мануфактуры пребывает в неудовлетворительном состоянии: обрушилась кровля, упали перекрытия, частично обвалился лицевой фасад. В аналогичном состоянии находятся также несущие конструкции здания. Провести скрупулёзный анализ и установить точный процент разрушения не представляется возможным ввиду аварийности конструкций. При этом и истец, и ответчик утверждают, что региональный памятник можно восстановить.

АО "Невская мануфактура" вела переговоры с застройщиками, которые вынашивали планы возведению на территории объекта жилых домов.

Напомним, Невская мануфактура загорелась 12 апреля: пожар пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий.

В отношении руководства АО "Невская мануфактура" СК возбудил три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и о нарушении требования сохранения памятника культуры. Гендиректор организации Максим Макеев и его заместитель арестованы. Также суд оштрафовал руководство АО за нарушение правил пожарной безопасности.