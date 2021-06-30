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12:14

Путин открыл "Прямую линию": "Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным"

фото ЗакС политика Путин открыл "Прямую линию": "Постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным"

В Москве стартовала "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Одна из ведущих напомнила, что на пульт колл-центра поступило уже более 2 млн обращений, однако, как показывает практика прошлых лет, ответы получают лишь порядка 70-80 вопросов.

Путин заверил, что все обращения граждан всенепременно будут услышаны.

"Хочу вас заверить, мы постараемся сделать так чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. Чтобы отреагировать должным образом, нужно отрегулировать законодательную базу, пересматривать бюджеты регионов. Хочу обратиться к тем, кто обрабатывает вопросы. Хочу передать им слова благодарности от граждан, спасибо. Надеюсь, нам удастся выйти на те проблемы, которые людей больше всего интересуют", - сказал Путин.

Самый популярный вопрос, задаваемый президенту, - о пандемии в целом и вакцинации - в частном.

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