Совет МО "Автово" назначил дату выборов в муниципалитете

На заседании муниципального совета МО "Автово" 30 июня было объявлено о проведении муниципальных выборов 19 сентября 2021 года.

Заседание совета 30 июня заранее на сайте не анонсировалось, хотя попасть на него желали потенциальные кандидаты в депутаты муниципалитета из команды сторонника "Весны" Никиты Левкина. В итоге будущие претенденты на места в совете узнали о принятом решении о назначении даты только через несколько часов после заседания. В разговоре с ЗАКС.Ру замглавы МО "Автово" Илья Шмаков объяснил, почему о факте проведения заседания стало известно только после самого мероприятия.

- Естественно, широкой огласки мы не хотели предавать в связи с коронавирусом. Это не было тайным. У нас за три дня назначили заседание совета. Мы всех обзвонили, - рассказал Шмаков.

Сегодня был последний день, когда муниципальный совет МО "Автово" мог объявить дату выборов. В соответствии с законодательством, назначение выборов должно было произойти не позднее, чем за 80 дней до даты проведения голосования.

Теперь муниципалитету осталось лишь опубликовать документ о назначении выборов в муниципальной газете "Автовские ведомости", после чего решение совета вступит в законную силу. Это планируется сделать в течение пяти дней.

В сентябре в Петербурге, кроме выборов в Заксобрание и Госдуму, пройдут муниципальные выборы в МО "Автово" и выборы во 2-м округе МО "Ланское". Некоторые активисты уже заявили о своем желании побороться за места в совете МО "Автово". Среди них активист движения "Весна" Никита Левкин с его командой, а также другие активисты, в выдвижении которым помогает экс-депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева. Действующий замглавы округа Шмаков также выразил желание принять участие в выборах, но его кандидатуру должны утвердить на региональной конференции "Справедливой России".

Константин Леньков