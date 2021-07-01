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Новости 9:25

Горизбирком потратит на выборы депутатов Госдумы и ЗакС около 859 млн рублей

фото ЗакС политика Горизбирком потратит на выборы депутатов Госдумы и ЗакС около 859 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила из федерального бюджета 408,3 млн рублей на проведение выборов депутатов Государственной Думы, сообщила на заседании ГИК зампред комиссии Алла Егорова. Она уточнила, что на работу самого Горизбиркома планируется потратить 37 млн рублей.

На работу нижестоящих комиссий выделено 327 млн рублей, сказала Егорова. В период подготовки к выборам ГИК намерен потратить на нижестоящие избиркомы 38,6 млн рублей, сообщила член Горизбиркома. По ее словам, эти деньги пойдут на изготовление бюллетеней и другой печатной продукции. Более 4 млн рублей Горизбирком решил зерезервировать, сообщила Егорова. 

Из бюджета Петербурга на выборы депутатов Законодательного собрания выделено 451 млн рублей, зачитала на заседании ГИК Егорова. Она сообщила, что на работу Горизбиркома из этих денег планируется потратить 34,5 млн рублей. На бюллетени и канцелярию для нижестоящих комиссий отведено 75 млн рублей, сказала Егорова.

Она сообщила, что на работу нижестоящих избирательных комиссий выделено 328 млн рублей. Еще около 12 млн рублей зарезервировали на оплату налогов и организацию временных избирательных участков, заявила зампред ГИК. 

Напомним, выборы депутатов Госдумы и ЗакСа назначены на 19 сентября. Центризбирком установил три дня голосования - с 17 по 19 сентября включительно. 

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