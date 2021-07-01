Прилепин выступил против кандидатуры Надеждина, которую утвердил съезд эсеров

Сопредседатель обновленных справедливоросов, писатель Захар Прилепин выразил протест против выдвижения в Госдуму от партии политика Бориса Надеждина, который известен по выступлениям на телевизионных ток-шоу как приверженец либерально-демократических взглядов. На последнем съезде партии его утвердили кандидатом-одномандатником по одному из столичных округов, что вызвало у Прилепина, узнавшего об этом факте с опозданием, "мягко говоря, недоумение".

"Я призываю все действующие лица данной истории переосмыслить содеянное не вводить в заблуждение наших избирателей, потому что личностные и политические убеждения Бориса Надеждина не имеют никакого отношения к программе партии "Справедливая Россия - За правду", - цитирует ТАСС его реплику по теме.

По словам писателя с ультраправыми взглядами, с Надеждиным они находятся "на противоборствующих позициях". Более того, Прилепин уверяет, будто оппонент в личной беседе выражал нежелание сотрудничать с его партией.

Отметим, что сам писатель вошел в первую тройку федерального списка "Справедливой России - За правду", в котором всего представлено 15 кандидатов.