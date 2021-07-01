Дмитрий Павлов возглавил список "Новых людей" на выборах в Заксобрание Петербурга

Предприниматель Дмитрий Павлов возглавил общегородской список партии "Новые люди" по выборам в Законодательное собрание Петербурга. Он также будет выдвигаться в 24-м избирательном округе. Его кандидатуру утвердили на собрании регионального отделения партии 1 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

— Мы не видим эффективную работу Законодательного собрания. Депутаты выглядят немного уныло. Тренд, который несёт партия "Новые люди" — сделать работу Законодательного собрания открытой и понятной, чтобы она отражала все слои населения, — заявил Павлов на выступлении перед присутствующими.

Кроме него в городском списке фигурируют бывший заместитель председателя Уставного суда Ольга Герасина, предприниматель Дмитрий Панов и руководитель петербургского штаба партии Ксения Горячева.

В 24-м избирательном округе, который располагается на территории Пушкинского и Московского района о своём выдвижении уже заявили действующий депутат ЗакСа от этого округа Юрий Бочков ("Единая Россия"), а также Александр Маханьков ("Яблоко") и Валерий Дулеба (КПРФ).

Дмитрий Павлов — петербургский предприниматель, президент группы компаний "Колвэй". С 2014 года является депутатом МО "Город Пушкин". Оба раза, в 2014 и 2019 году, выдвигался от "Единой России". В 2016 году Павлов принимал участие в выборах в петербургский парламент и Государственную думу как кандидат Партии роста. С выборов в ЗакС его сняли по решению суда за два дня до выборов, а место в Госдуме по итогам голосования он уступил кандидату от "Единой России" Виталию Милонову.

Константин Леньков