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Новости 18:03

Чечина ответила на вопрос об аффилированности членов УИК и применении админресурса

фото ЗакС политика Чечина ответила на вопрос об аффилированности членов УИК и применении админресурса

На пресс-конференции Санкт-Петербургской избирательной комиссии 1 июля председатель Горизбиркома Наталья Чечина отметила, что работники бюджетной сферы - уважаемые люди со своим мнением. Она заявила, что от административного ресурса не зависит, проголосуют ли на выборах за популярного в городе политика. Хотя слабые кандидаты могут считать привлечение бюджетников причиной своего неизбрания в органы власти:

- Те слабые кандидаты, которые имеют нулевой рейтинг или один процент узнаваемости со стороны избирателей, могут искать различные причины и основания того, что они набрали маленький процент и не смогли пройти в органы представительной власти. Еще раз повторюсь, что любой кандидат, многие из них уже идут не на первый созыв, если он работает с избирателями, если он узнаваем, если он интересен, если он имеет свою позицию, то за него проголосуют, - считает Чечина. 

Член ГИК Олег Зацепа добавил, что каждый подвергающийся давлению человек должен помнить - в избирательной кабинке он один и может голосовать самостоятельно. 

На пресс-конференции у Чечиной поинтересовались ее отношением к мнению экспертов о том, что в территориальных избиркомах членами являются афилированные с районными и местными администрациями люди. Глава ГИК сказала, что каждый петербуржец имеет право стать членом комиссии.

- Мне сложно сейчас понять, что значит "афилированные с администрациями и органами местного самоуправления". Это жители Санкт-Петербурга, которые имеют полное право быть членами комиссий. 

Составы действующих комиссий "вполне компетентны", считает Чечина. По ее словам, большинство членов комиссий имеют значительный опыт ведения избирательных кампаний.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о формировании ТИКов Петербурга

 

София Саттарова

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