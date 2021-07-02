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Выборы 2021

Новости 13:40

Кандидат в депутаты Мацапулина оценила свою кампанию в 8 млн рублей

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Мацапулина оценила свою кампанию в 8 млн рублей

Заместитель председателя незарегистрированной Либертарианской партии России Марина Мацапулина, идущая в Заксобрание Петербурга по округу № 2 (Центральный район), сообщила, сколько денег ей необходимо на выборы.

"Мы оценили всю кампанию в 8 млн рублей. Конкретно подписную кампанию оценили в 2 млн. Один миллион - на зарплаты сборщикам, остальное - на агитацию", - сказала либертарианка в YouTube-стриме журналистов Арсения Веснина и Сергея Кагермазова.

Мацапулина отметила, что спонсоров у нее нет и средства на кампанию она берет из собственных доходов. Потенциальная кандидатка работает в IT-сфере. Кроме того, ей финансово помогают коллеги и знакомые. Она также рассчитывает на сбор средств за счет донатов. Пока на подписную кампанию, по словам либерарианки, ушло 0,5 млн рублей. Примерно столько же уже есть у ее команды.

Напомним, Мацапулина, будучи самовыдвиженкой, первой известила Горизбирком о намерении участвовать в выборах по округу № 2. "Единая Россия" готовится выставить по этой территории председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, "Яблоко" - заместителя председателя партии Бориса Вишневского. "Справедливая Россия - За правду" уже выдвинула активиста объединения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. 

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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Ржаненков Александр Николаевич

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