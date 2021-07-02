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Анохин представил предвыборную программу РПСС в Петербурге

фото ЗакС политика Анохин представил предвыборную программу РПСС в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга и первый номер общегородского списка Российской партии свободы и справедливости на выборах в городской парламент Андрей Анохин опубликовал предвыборную программу.

Главной целью РПСС обозначено обновление Законодательного собрания и создание "прозрачного и понятного механизма взаимодействия граждан города с парламентом и исполнительной властью". 

Предлагается ликвидировать возможность депутатов вносить поправки в бюджет. "Депутатская поправка" в программе названа "источником коррупции".

Также Анохин и его команда выступили за включение в механизм работы парламента рассмотрение петиций граждан. 

"Мы считаем, что необходимо провести корректировку политики в области трудовой миграции - прежде всего обеспечить рабочими местами самих петербуржцев", - отметили члены РПСС.

Предложено запретить работу микрофинансовых организаций, установить контейнеры для раздельного сбора мусора в каждом дворе, использовать искусственный интеллект для регулировки транспортных потоков и создать парк на территории Митрофаньевского кладбища. 

Анохин также заявил в своем Instagram, что посетит съезд РПСС, который состоится в субботу, 3 июля.

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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич 

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