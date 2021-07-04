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Новости 17:33

Думский список кандидатов от "Новых людей" возглавит экс-участник КВН из Калмыкии

фото ЗакС политика Думский список кандидатов от "Новых людей" возглавит экс-участник КВН из Калмыкии

В ходе собрания представителей не так давно учрежденной партии "Новые люди" был оглашён перечень кандидатов, которые будут представлять политическую силу на выборах в Государственную думу, передают "Открытые медиа".

Претендентам на парламентские кресла, идущим от зарегистрированной год назад партии, не нужно собирать подписи избирателей.

В федеральный список вошли лидер "Новых людей", основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Во главе списка решили поставить звезду КВН, экс-капитана команды РУДН Сангаджи Тарбаева, до недавних пор трудившегося на посту зампреда правительства Калмыкии.

"Новые люди" выдвинули в общей сложности 215 кандидатов по одномандатным округам из 225, оставив "свободными" лишь 10 позиций.

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