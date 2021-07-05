Суд встал на сторону петербурженки, оспаривавшей проведение дактилоскопии после задержания на январском митинге

Красносельский райсуд Петербурга признал незаконными действия сотрудников отдела полиции №54, которые после задержания жительницы города Валерии Косовой на митинге 31 января, подвергли её дактилоскопии.

Ответчиками в деле выступали ГУ МВД по Петербургу и области, УМВД России по Красносельскому району, начальник 54 ОП Жирнов Н.В., сотрудник 54 ОП Рогов А.П., УМВД России по Выборгскому району Ленобласти и его сотрудница Анурина О.А.

Суд установил, что 31 января Косова была задержана Ануриной и доставлена в 54 ОП, после чего в её отношении Рогов оформил дактилоскопическую карту. При этом, согласно букве закона, фотографирование и снятие отпечатков пальцев необходимо проводить, только если невозможно установить личность гражданина. Кроме того, Косовой не предоставили письменного заявления о проведении дактилоскопии.

"Суд признал незаконными действия сотрудника 54 отдела полиции УМВД России по Красносельскому району Рогова, выразившиеся в дактилоскопии Косовой, запретив ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и его сотрудникам использование полученных данных в дальнейшем", - цитирует объединенная пресс-служба судов Петербурга решение инстанции.