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Новости 14:22

С 15 июля возобновляется регулярное автобусное сообщение между Петербургом и Хельсинки

фото ЗакС политика С 15 июля возобновляется регулярное автобусное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Начиная с 15 июля между Петербургом и Хельсинки восстанавливается регулярное автобусное сообщение: доступ к столице Финляндии для горожан был закрыт с апреля 2020 года, передает РИА "Новости", ссылаясь на информацию, полученную от перевозчика Ecolines.

Рейсы будут совершаться еженедельно по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график.

Из Северной столицы автобусы отправятся в 07:30 с автовокзала на набережной Обводного канала. Обратный рейс стартует в 18:05. Цена билета – 2,7 тысячи рублей. Приблизительное время в пути – 7 часов без учета таможенного прохождения.

В Ecolines особо отметили, что пересекать российско-финскую границу могут только граждане, имеющие при себе необходимую документацию и разрешение стран на въезд и выезд.

Ввиду угрозы распространения COVID-19 иностранцы могут попасть на территорию Финляндии только при наличии серьёзных на то оснований. Изучить действующие правила въезда можно на сайте пограничной охраны скандинавского государства. Каждый случай въезда в страну (для студентов и владельцев недвижимости) будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее, напомним, более 400 финских болельщиков, посетивших матчи Евро-2020 в РФ, привезли с собой домой коронавирус.

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