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Выборы 2021

Новости 17:15

"Желание сорвать - оно огромное": Памфилова переживает за осенние выборы

фото ЗакС политика "Желание сорвать - оно огромное": Памфилова переживает за осенние выборы

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова волнуется о предстоящих осенних выборах: чиновница уверена в том, что электоральный процесс в этом году будет крайне сложным - в том числе ввиду попыток сорвать его, в которых она не сомневается.

"Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется", - приводит РИА "Новости" высказывание главы ЦИК.

Памфилова прогнозирует, что выборы будут тяжёлыми, и зависит это от многих факторов.

"И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было", - заключила председатель Центризбиркома, добавив, что независимо от развития ситуации, электоральный "багаж" пополнится событиями, которые произойдут в Единый день голосования в сентябре.

Осенью, напомним, в России пройдут выборы в Государственную думу, а также в региональные парламенты.

Ранее Памфилова призвала всех, кто не верит в легитимность процесса, "сесть на пенек, съесть пирожок, сидеть ночью вовне и стеречь бюллетени".

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