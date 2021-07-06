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Новости 9:55

Сын Фургала подал документы в избирком

фото ЗакС политика Сын Фургала подал документы в избирком

Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы от Антона Фургала, который приходится сыном арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу, передает РИА "Новости". Фургал-младший собирается в качестве самовыдвиженца побороться за мандат депутата Государственной думы на сентябрьских выборах.

Отметим, что осенью в регионе также состоятся выборы нового главы, обещающие интригу. Арест и этапирование Фургала-старшего в Москву вызвали недовольство у активной части хабаровчан, в его поддержку проводились многотысячные митинги в течение нескольких месяцев. Еще большее раздражение у протестующих вызвало назначение президентом год назад и.о. губернатора края Михаила Дегтярева. Популярность этого политика в Хабаровском крае невысокая.

Напомним, что Сергею Фургалу инкриминируют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. На выборах 2018 года ему удалось победить единоросса.

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