Виктор Бабарико получил от суда в Минске 14 лет заключения

Белорусского оппозиционного политика Виктора Бабарико суд в Минске приговорил к 14 годам колонии по обвинению в крупной взятке, сообщает РИА "Новости". Гособвинение запрашивало для бывшего банкира, экс-главы Белгазпромбанка, 15 лет.

По версии следствия, в банке Бабарико топ-менеджеры 2000-2010-х годах систематически получали взятки от корпоративных клиентов, и сумма нелегального дохода достигла 11,5 млн долларов.

Отметим, что Бабарико в среде политологов часто называют фигурой, тесно связанной с Россией, и пророссийским кандидатом. Его арестовали прошлым летом, перед скандальными президентскими выборами, на которых он планировал составить конкуренцию Александру Лукашенко. Тогда же арестовали другого оппозиционера, Сергея Тихановского, и вынудили эмигрировать Валерия Цепкало. Победа Лукашенко обернулась беспрецедентными акциями протеста по всей стране.